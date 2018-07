Comes e bebes

No Rosmarino, até o final de agosto, acontece a temporada de polenta, prato que já foi feito de farinha de trigo mas que adotou a de milho depois da descoberta das Américas. Forte e saborosa, cai bem quando o corpo pede mais calor. São seis tipos feitos a seis mãos pelos chefs Franco Bonandini, recém-chegado da Itália, Stella Krempel e Ângela Amado. É fácil ficar em dúvida entre a Veneta (com salame e radicchio, R$ 26,00) e as outras: uma leva queijo brie e bottarga(R$ 33,00),outra mistura cogumelos e gorgonzola (R$ 29,00), a branca vem com bacalhau (R$ 42,00), a de trigo sarraceno é parceira do ossobuco (R$ 30,00), e a que leva ovos caipiras combina com o funghi porcini tartufado (R$ 38,00). Agora, se você quiser mergulhar numa sopinha diferente, a casa criou os cremes de aspargos e camarões ou de abóbora e gorgonzola com gergelim, ambas com massa folhada por cima, selando o caldo cremoso por R$ 29,00 cada. Para provar as gostosuras o endereço é R. Henrique Monteiro, 44, Pinheiros, tel.: 3819-3897 , site: http://www.rosmarino.com.br A D?olivino é uma importadora especializada em alimentos e bebidas que entram na "Dieta Mediterrânea", a moda do momento. A casa conta com mais de 100 tipos de azeites de países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Chile, além de ter, com exclusividade, rótulos de vinhos consagrados de mais de 40 produtores europeus, americanos, argentinos, chilenos e da África do Sul. Seus produtos estão em empórios, delicatessens, hotéis, restaurantes e em seu próprio showroom, em São Paulo, onde o consumidor pode fazer degustações. Lá são encontrados os azeites Montevecchio, do produtor Chileno Monteolivo, extraídos de quatro tipos de azeitonas diferentes. Conheça o site, www.dolivino.com.br ou visite a loja na R. Normandia, 75, Moema, tel.: 5532-1820. Dieta on line As nutricionistas Ana Cristina Teixeira e Laura Sampaio elaboram programas alimentares para quem quer emagrecer e tem menos de 60 anos. A consulta custa R$ 48,90, valor que dá direito a um acompanhamento por três meses. Assim, ser ocupadíssima (o) já não impede ninguém de baixar o peso sem perder a saúde. No site, há receitas, artigos de especialistas, cardápios adequados, dicas, etc. O cliente faz avaliações semanais e segue a dieta calculada segundo suas medidas. Mesmo à distância é acompanhado por elas e poderá tirar dúvidas on line. Para isso, basta se cadastrar no site da clínica e fazer a avaliação de acordo com as perguntas que estão no sistema. Informações no site www.equilibradiet.com.br. através do link "Fale Conosco". Dia dos pais... Já?! Pois é, o chef Christophe Besse, do chic e famoso All Seasons, anuncia um caprichado brunch à base de terrines, patês e musses, para comemorar o10 de agosto. Custará R$ 95,00 por pessoa com direito a uma taça de Prosecco, com música ao vivo a partir das 12h30. Crianças de até seis anos não pagam e as de até 12 anos têm 50% de desconto. Al. Santos, 85 tel.: 3177-0436.