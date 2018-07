Comece o ano com sabor

Fatouch (salada árabe) Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 4 tomates maduros, com sementes, cortados em cubos 1 pimentão vermelho, sem sementes, cortado em cubos 2 pepinos japoneses, com casca, cortados em cubos 1 cebola média, cortada em tiras 5 rabanetes semidescascados, cortados em rodelas 4 colheres (sopa) de suco de limão 2 dentes de alho, socados sal e azeite a gosto sementes de duas romãs 2 colheres (sopa) de salsinha picada 1 pão árabe cortado em pequenos triângulos e torrado 4 folhas de alface finamente cortadas (à Juliene) Preparo: 1. Numa tigela, misture os tomates, os pimentões, os pepinos, a cebola e os rabanetes. Reserve. 2. Numa tigela pequena, misture o suco de limão, os dentes de alho, o azeite de oliva e as sementes de romã. 3. Junte esse molho aos ingredientes misturados da salada, e tempere com sal. 4. Enfeite com as torradas de pão árabe e com a alface picada. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Receita do chef Samir Mysés, do restaurante Folha de Uva, R. Bela Cintra, 1.435, Jardins, tel.: 3062-2564