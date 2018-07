Militares da Aeronáutica iniciaram ontem a montagem de um Hospital de Campanha, no clube da Aeronáutica, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde se concentram as taxas mais altas de incidência da doença. A 2.ª unidade é coordenada pelo Exército, em Deodoro, na Vila Militar; a 3.ª, da Marinha, em Nova Iguaçu, no Quartel do Corpo de Bombeiros.