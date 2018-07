Começa hoje venda do manual da Fuvest

A Fuvest começa hoje a vender o manual do candidato por R$ 9 em agências credenciadas do Santander Banespa. Além da ficha de inscrição e do manual, o candidato recebe um catálogo de profissões da Universidade de São Paulo (USP) e o guia de escolas. As inscrições serão nos dias 9 e 16 de setembro, entre 8 horas e 17 horas. A taxa é de R$ 100 e deve ser paga antes da inscrição em qualquer agência bancária. A primeira fase da Fuvest será no dia 25 de novembro.