Começa hoje Olimpíada pública de Matemática

Começa hoje em todo o País a Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública. Neste ano, o evento terá uma participação recorde de alunos de 98% das cidades brasileiras. O número de estudantes subiu de 14,1 milhões em 2006 para 17 milhões. A olimpíada foi criada pelo governo federal e é a primeira a incluir apenas estudantes de escolas públicas. A primeira fase é feita nas próprias escolas, com a correção das provas feita pelos professores. A partir disso, eles escolhem 5% de seus alunos para participar da segunda etapa da olimpíada, que será no dia 20 de outubro. Segundo a coordenadora da olimpíada e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, Suely Dewick, o objetivo do evento não é apenas o de descobrir talentos e sim incentivar a iniciação científica desses alunos. Serão oferecidas neste ano 3 mil bolsas aos melhores colocados. "Além disso, temos a intenção de interferir na qualidade da matemática dada nas escolas públicas." De acordo com ela, o governo ainda analisa os efeitos da olimpíada nas escolas e deve ter um trabalho finalizado nos próximos anos. "Foram criadas centenas de clubes de estudo de matemática nas escolas. Isso já é um ótimo resultado", afirma. A equipe do evento organiza e envia material didático sobre a disciplina, com questões que podem ser usadas na preparação para as provas. Os exames da segunda etapa pedem a resolução de seis problemas. Segundo Suely, é considerada também a "elegância" da resposta (como se chegou a ela). Serão 300 medalhas de ouro, 405 de prata, 405 de bronze e 30 mil menções honrosas.