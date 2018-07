Começa encontro da SIP, em Miami

A partir de hoje, cerca de 500 representantes de jornais da América Latina estarão reunidos em Miami, nos Estados Unidos, para a 63ª Assembléia Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP). O encontro, realizado uma vez ao ano, analisa como está a liberdade de imprensa no continente. A reunião também debaterá o ensino da profissão nas universidades e proporá discussões sobre o futuro das edições impressas e dos meios de comunicação com as mudanças proporcionadas pela internet. A assembléia deste ano começa, no entanto, com uma preocupação inédita para a SIP. Pela primeira vez, a entidade terá de mudar um local programado para sediar um evento por causa de influências governamentais. A entidade pretendia reunir-se em março na Venezuela, mas, após negativas de hotéis de Caracas, Ilha Margarita e Maracaibo, o evento será em outro país. A nova sede será definida por um comitê executivo nos próximos dias. De acordo com o diretor-executivo da SIP, Julio Muñoz, a entidade sempre deixou bem claras suas posições em relação às dificuldades enfrentadas pela imprensa sob o governo do presidente Hugo Chávez. "Entendemos isso como uma pressão externa para que não sejamos recebidos", disse. A SIP havia sido convidada pelos veículos de mídia locais para realizar a assembléia. "Lamentamos, em nome da liberdade de imprensa e da democracia, que as portas estejam sendo fechadas dessa maneira", afirmou o presidente da entidade, Rafael Molina, do jornal El Día, da República Dominicana. PROTESTOS O evento, que terminará na quarta-feira, terá mesas de debate e apresentações de diversos dirigentes de jornais latino-americanos, além da participação de estudantes. Alguns temas sobre os quais a entidade se manifestou durante o ano vão inspirar uma série de moções de repúdio. É o caso da prisão de jornalistas independentes em Cuba, do fechamento da emissora de televisão RCTV, na Venezuela, e do assassinato de oito jornalistas desde o início do ano. O encontro pretende também comemorar alguns fatos considerados positivos pela entidade, como a lei que despenaliza os crimes de difamação no México e a decisão da Suprema Corte da Argentina contra o governo da Província de Rio Negro, que usava publicidade oficial contra meios de comunicação. Durante a assembléia também haverá a entrega do Grande Prêmio SIP de Liberdade de Imprensa a Marcel Granier, presidente da RCTV, da Venezuela. Entre os temas propostos para o debate está o desafio trazido pelas novas tecnologias: a leitura de jornais com a internet, as tentativas de atrair os leitores no mundo virtual e a dificuldade em fazer com que adolescentes criem o hábito de ler e de procurar as notícias. Em relação aos negócios, haverá discussões sobre como as redações precisam mudar para se adaptar às novas exigências de um mundo saturado de informações e as experiências de intercâmbio, dentro dos veículos, entre as equipes profissionais que trabalham com impresso e com on-line. PROTESTO Rafael Molina Presidente da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) "Lamentamos, em nome da liberdade de imprensa e da democracia, que as portas estejam sendo fechadas dessa maneira" Em protesto contra boicote venezuelano à reunião da entidade