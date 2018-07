Começa construção de Hospital da Criança

O governador José Serra assinou ontem contrato para início da construção do Hospital da Criança de São José do Rio Preto (SP), que deve ser entregue em julho de 2009 ao custo de R$ 29,8 milhões para os cofres do Estado. A estrutura do novo hospital ocupará 16,8 mil metros quadrados de área construída em oito andares, com 255 leitos e 53 UTIs. Com o novo hospital, os atendimentos infantis devem dobrar, de 3,5 mil para 7 mil por mês, 80% a 90% pelo SUS.