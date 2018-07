Começa a temporada de inscrição

Os estudantes que estão de olho numa das vagas da Universidade de São Paulo (USP) devem dar o primeiro passo a partir da semana que vem. Na segunda-feira, começa a ser vendido o manual do candidato, com todos os detalhes sobre o vestibular 2008. A Fuvest, entidade responsável pela realização do processo seletivo da USP , porém, ainda não sabe informar o preço do manual do candidato. No ano passado, custou R$ 9 e foi vendido em agências do Banespa. O processo seletivo está dividido em testes de múltipla escolha (em 25 de novembro) e questões discursivas (de 6 a 10 de janeiro de 2008). As mesmas provas da USP serão resolvidas por aqueles que pretendem estudar na Santa Casa de São Paulo e na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. O vestibular é unificado. O número de vagas abertas nas três instituições para o próximo ano letivo só será conhecido nesta semana. No vestibular passado, foram oferecidas perto de 10,5 mil vagas no total, que foram disputadas por mais de 140 mil alunos. ISENTOS DA TAXA A Fuvest dispensará neste ano 65 mil alunos do pagamento da inscrição. O valor ainda não foi divulgado. No ano passado, a taxa foi de R$ 100. Para concorrer às isenções, os estudantes terão de retirar um formulário específico neste fim de semana (dias 4 e 5 de agosto) ou no seguinte (11 e 12), das 8 às 17 horas, num dos 40 postos espalhados pelo Estado de São Paulo. Devidamente preenchidos, os papéis deverão ser devolvidos nos mesmos locais e num dos dois fins de semana. A lista com o endereço dos 40 postos está no site da instituição. O postulante à isenção terá de apresentar um documento de identificação, comprovantes de que cursa ou cursou o ensino médio (antigo 2º grau) desde o 1º ano em escola pública e um atestado de renda, além de outros papéis, também listados no site. As 65 mil isenções concedidas serão divulgadas no dia 23 de agosto. A compra do manual do candidato e o pagamento das inscrições para o vestibular da Fuvest terminam no dia 12 de setembro. FEDERAL DO ABC A Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André, região metropolitana de São Paulo, prorrogou até esta sexta-feira, às 16 horas, o período de inscrições para o vestibular, que deveriam ter terminado na sexta passada. As inscrições só podem ser feitas pela internet. A taxa é de R$95. A universidade ampliou o prazo a pedido dos alunos. Muitos entraram em contato com a instituição explicando que estavam viajando em férias e que, caso não fossem dados mais dias, não poderiam se inscrever no processo seletivo. A primeira fase das provas da UFABC será aplicada já no mês que vem, no dia 19 de agosto. A segunda fase se dividirá entre os dias 15 e 16 de setembro. No vestibular deste ano, a mais nova universidade do governo federal no Estado de São Paulo oferecerá 1.500 vagas. Todos os universitários ingressarão no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Depois dessa formação básica comum, que dura três anos, eles poderão escolher continuar a graduação em outros cinco bacharelados, quatro licenciaturas e oito engenharias. OUTRAS UNIVERSIDADES Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), as inscrições para o vestibular começam no dia 13 de agosto, pela internet. Na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), as inscrições serão abertas no mesmo dia, em 17 de setembro. N a Universidade Federal de São Carlos, o início acontece 24 de setembro. Informações sobre os três vestibulares estão no site. PRINCIPAIS DATAS DA FUVEST 4, 5, 11 e 12 de agosto: Dias em que os vestibulandos de baixa renda e de escolas públicas devem pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição De 6 de agosto a 12 de setembro: Nesse período, os estudantes devem comprar o manual e pagar a taxa de inscrição 25 de novembro Aplicação da prova da primeira fase do vestibular - questões de múltipla escolha De 6 a 10 de janeiro: Aplicação da segunda fase do vestibular - questões discursivas 7 de fevereiro: Divulgação da primeira lista de aprovados