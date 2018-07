Começa 2ª fase do vestibular da Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza a partir de hoje a segunda fase do vestibular 2009 em 21 cidades brasileiras. Foram aprovados para a segunda fase 16.885candidatos, 35,9% dos 47.066 que realizaram a prova da primeira fase. Eles concorrem a 3.434 vagas em 66 cursos da universidade e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O candidato poderá se informar sobre seu local de prova no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest, www.comvest.unicamp.br). Basta digitar número de inscrição e senha. A segunda fase vai até o dia 14. A Comvest informou que os locais de prova não serão necessariamente os mesmos em que os candidatos fizeram a primeira fase. Em alguns casos, haverá mudança de cidade. Por exemplo, os estudantes que fizeram o exame de primeira fase em Sumaré e Valinhos farão a segunda fase em Campinas. Quem fez a prova em São Bernardo do Campo terá de se deslocar até Santo André para o exame de segunda fase. Os candidatos devem comparecer aos locais de prova às 13 horas. Os portões serão fechados às 13h45. Nos Estados em que não vigora o horário de verão, a Comvest seguirá o horário local. Leandro Tessler, coordenador da Comvest, recomenda que os usuários levem água, refrigerante ou frutas, pois a previsão é de calor para os próximos dias. No primeiro dia de provas serão aplicados testes dissertativos de língua portuguesa, literatura de língua portuguesa e ciências biológicas; no segundo dia, química e história; física e geografia vão ser avaliadas no terceiro dia. O vestibular termina com as provas de matemática e inglês. Os exames têm 12 questões e cada disciplina vale 48 pontos. O tempo de prova é de quatro horas e o período mínimo de permanência nas salas é de duas horas e meia. Os candidatos devem levar identidade original, caneta azul ou preta, lápis, borracha e régua pequena. Os candidatos aos cursos com provas de aptidão devem consultar as orientações, horários e locais na página eletrônica da Comvest. A lista de aprovados em primeira chamada será divulgada no dia 5 de fevereiro, ao meio-dia, no site da Comvest e no saguão do Ciclo Básico II da Unicamp, em Campinas.