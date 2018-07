Com um olho no futuro, outro no passado

Antes de pôr as botas na terra, Pers Lars Larsson bota na cabeça o chapéu de aba larga, em couro de rena. E isso muda instantaneamente sua figura de engenheiro eletrônico, que trabalha com tecnologia de ponta em energias alternativas para institutos de pesquisa suecos. Parece um John Wayne, no faroeste da taiga. "O chapéu era da minha avó, que não saía de casa sem ele", diz Lars. Faz questão de usá-lo nas florestas que costeiam a estrada para o lago de Draggen, assim que fica para trás o vago centro urbano da aldeia de Granmor. Depois que nasceu seu primeiro neto, ele está empenhado em não ser o elo que romperá os laços da família com um estilo de vida enraizado em tradições rurais do século 17. Lars estava ali para mostrar uma fazenda de verão, a fäbod de Kal-Tövasen. Ou melhor, traduzi-la. São três casas de troncos, incluindo o estábulo, no meio do bosque. Entre os pinheiros altos, seus telhados baixos aparecem de repente, na última curva. Não há antena à vista. As galinhas ciscam embaixo das mesas ao ar livre, mesmo durante o almoço coletivo. O banheiro é uma cabana rústica em fundo de terreno. Em suma, Kal-Tövasen conserva um tipo de roça que o interior do Brasil está esquecendo. E Lars cresceu numa fäbod como aquela, construída há pelo menos 350 anos. Em sua casa, cozinhava na sala, em fogo de chão. Nem se falava em rádio ou TV. "Só comprávamos café e prego", conta. Sua lembrança mais forte da infância vem da manhã em que saiu de casa sozinho pela primeira vez, nu, correndo a céu aberto, depois de meses de confinamento do inverno e sentindo o frio da relva molhada nas pernas junto com o bafo morno das vacas que lhe lambiam a cara. Era uma existência que ele deu por encerrada ao sair de casa para o curso superior. Aos 18 anos, voltando um dia de férias, explicou à avó que o mundo que ela conhecia tinha acabado. A velha ouviu uma a uma todas as novidades que o neto trazia de fora e concluiu: "Não vai dar certo." Hoje, Lars está convencido de que muita coisa que lhe ensinaram como sendo o progresso inevitável de fato não não deu certo. Em compensação, a Kal-Tövasen produz diariamente 120 litros de leite simplesmente soltando, no verão, suas 20 vacas em florestas públicas. Com isso, garante a produção de três tipos de queijo e de manteiga fina, enquanto poupa os pastos que a família mantém na aldeia para forrar de feno os estoques do longo inverno. Conserva antigos costumes, como o de levar os filhos para o bosque assim que eles nascem e serrar o topo de uma árvore para eles. Duas ou três décadas depois, se eles precisarem de madeira, o tronco estará lá, maduro, de pé, à sua espera. O gado se espalha num raio de 40 quilômetros de dia e volta pontualmente à noite, por causa dos ursos. Em suas andanças, encontra todos os fungos e plantas que resolvem seus achaques, até mesmo casos graves da esterilidade, o que na vida dos bovinos é um atalho para o matadouro. E está provado que o solo, nas fäbod, melhora de uma geração à outra, em vez de se empobrecer. Lars não vai a Kal-Tövasen a passeio. Está em busca de saídas para os problemas que seu neto terá pela frente. * É jornalista e editor do site O Eco (www.oeco.com.br)