Com turnê 'Pirata', Jão esgota ingressos para três dias de shows em São Paulo

O álbum 'Pirata' já atingiu a marca de 100 milhões de streams no Spotify. Foto: Gabriela Schmidt

Sucesso nas plataformas de streaming, o cantor Jão agora tem outro motivo para comemorar: ele se tornou o primeiro artista nacional a esgotar ingressos para três dias de shows no Espaço das Américas, maior casa de shows de São Paulo. Com início no dia 12 de março, no Rio de Janeiro, a turnê Pirata tem data marcada em São Paulo nos meses de março, abril e maio.

A turnê segue com o objetivo de divulgar o terceiro álbum de estúdio do cantor, Pirata, que conta com hits como Idiota, Coringa e Não Te Amo. Além disso, Jão fará sua estreia no palco do Lollapalooza Brasil com a mesma turnê.

Pirata deu ao cantor uma série de novos recordes e conquistas. Com a nona maior estreia da história do Spotify Brasil, o álbum teve 4,9 milhões de plays nas primeiras 24 horas após o lançamento e já atingiu a marca de 100 milhões de streams na plataforma.

O single Idiota também é um grande sucesso que já alcançou mais de 29 milhões de reproduções nas plataformas de streaming e viralizou nas redes sociais, especialmente como "trend" no TikTok.