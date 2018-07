Com que roupa eu vou?

> 1. Vai ficar na cidade? Então opte por um visual mais moderno: calça saruel de algodão da Animale, R$ 398,00, e regata da GArnús, R$ 132,00. Para arrematar, capriche nos acessórios. Neste caso, o dourado dá um ar arrojado ao visual: colar da Elisa Stecca, R$ 190,00, pulseira da Francesca Romana Diana, R$ 345,00, e sandálias de couro da Luiza Barcellos, R$ 233,00 2. Se sua festa vai ter gente bacana, que reconhece uma roupa de estilo, use o vestido de algodão com paetês e passamanarias de Isabela Capeto, R$ 1.352,00. Para compor, brincos de prata da Trudys, R$ 47,00, e rasteira da Dumond, R$ 199,90 3. Para quem já está bem acompanhada, a sugestão é um look delicado, como este: blusa de seda com bordado floral da Cris Barros, R$ 882,00, shorts de algodão da Marcia Mello, R$ 148,00, e as sapatilhas de couro da Corso Como, R$ 349,00 4. Entre no espírito country com o macaquinho de algodão da Fórum, R$ 515,00, as botas, R$ 679,50, e o cinto da Le Lis Blanc, R$ 299,50 5. Uma boa pedida para quem vai passar a virada com os pés na areia é o macaquinho de algodão da Lucy in the Sky, R$ 195,00; as rasteirinhas de couro da Corso Como, R$ 269,00; o colar de madeira pintada da Pitanga, R$ 76,00, e as pulseiras - uma de resina e a outra de madeira, ambas da Carol Gregori, por R$ 36,00 e R$ 28,00, respectivamente. No cabelo, um toque floral com as fivelas da Acessórios Modernos, R$ 20,00 cada 6. Fique très chic com o vestido assimétrico de algodão, poliamida e viscose da Osklen, R$ 1.290,00, as sandálias de linho da Raouda Assaf, R$ 800,00, e a pulseira de resina com pedras, R$ 526,00, de Fabrizio Gianone Serviço Acessórios Modernos: R. da Consolação, 3391, Jardins, tel.: 3083-0011 Animale: R. Bela Cintra, 2164, Jardins, tel.: 3068-8043 Carol Gregorio: R. Rouxinol, 741, casa 1, Moema, tel.: 5054-2350 Cris Barros: R. Vitório Fasano, 85, Jardins, tel.: 3082-3621 Corso Como: Al. Lorena, 1655, Jardins, tel.: 3062-8021 Dumond: R. Oscar Freire, 861, Jardins, tel.: 3062-8330 Elisa Stecca: R. Camiranga, 72, Jardim Paulista, tel.: 3085-7514 Empório Anna: tel.: (62) 3375-3299 Erre: R. Barão de Capanema, 551, Jardins, tel.: 3083-2001 Fabrizio Giannone: R. Oscar Freire, 1149, Jardins, tel.: 3061-1868 Francesca Giobbi: R. Joaquim Antunes, 162, Jardins, tel.: 3063-1830 Francesca Romana Diana: Shopping Cidade Jardim, tel.: 3552-3010 Forum: R. Oscar Freire, 916, Jardins, tel.: 3062-8007 Garnús: R. Fidalga, 516, Vila Madalena, tel.: 2691-1781 Isabela Capeto: R. da Consolação, 3358, Jardins, tel.: 3898-1878 Legaspi: tel.: (51) 3561-2445 Le Lis Blanc: Shopping Market Plalce, tel.: 5542-1160 Luiza Barcelos: tel.: (31) 2102-0100 Lucy in the Sky: Shopping Iguatemi, tel.: 3815-9609 Marcia Mello: Al. Lorena, 1626, Jardins, tel.: 3064-0689 Osklen: R. Oscar Freire, 645, Jardins, tel.: 3083-7977 Princess: R. Oscar Freire, 970, Jardins, tel.: 3083-4800 Pitanga Acessórios: R. Afonso Brás, 408, conj. 204, Vila Nova Conceição, tel.: 3045-4188 Raouda Assaf: tel.: 3266-2439 Red Iódice: Shopping Market Place, tel.: 5181-4328 Trudys: Al. Lorena, 1616, Jardins, tel.: 3081-2920 Fotos: Felipe Rau/AE