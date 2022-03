Com mais de 25 mil HQs, DC Universe Infinite tem lançamento confirmado no Brasil

Serviço de assinaturas de HQs da DC Comics chegará ao Brasil em 2022. Foto: DC Comics

A DC Comics confirmou nesta segunda-feira, 28, que a DC Universe Infinite, assinatura de histórias em quadrinhos (HQs), será lançada no Brasil em 2022.

O serviço já está disponível no Canadá e chega na Austrália e Nova Zelândia nesta terça-feira, 29. No mês seguinte, em 28 de abril, será realizado o lançamento no Reino Unido.

Além do Brasil, o México também está confirmado para receber o serviço. No entanto, em ambos os casos, a empresa não disse uma data, apenas informou que será no verão - nos Estados Unidos, a estação ocorre entre os meses de junho a agosto.

Os assinantes terão acesso a um acervo de mais de 25 mil edições de HQs de heróis como Aquaman, Batman, Mulher-Maravilha e outros.

A companhia ainda não divulgou o preço que chegará ao mercado brasileiro, mas nos EUA custa 7,99 dólares por mês ou 74,99 dólares por ano.

A DC disse que, em breve, anunciará novos países para a chegada do serviço de assinatura. Assista ao trailer do DC Universe Infinite: