Com 'Love Sux', Avril Lavigne alcança o Top 5 da parada mundial de álbuns

'Love Sux', sétimo álbum da cantora, tem 12 canções e participações especiais. Foto: DTA Records via AP

Após três anos de hiato, Avril Lavigne lançou Love Sux, seu sétimo álbum de estúdio, no fim do mês de fevereiro. Desde a estreia, o novo trabalho da cantora tem sido muito bem aceito pelos fãs ao redor do mundo.

No início de março, o disco chegou à principal parada de álbuns dos EUA, o Top 10 da Billboard 200, e ao Top 3 do Reino Unido. Agora, a cantora colocou a nova produção no Top 5 da parada mundial de álbuns.

Love Sux entrou na 4ª posição da United World Charts, parada que reúne os números comerciais de discos e artistas de todo o mundo, com exceção da China. Segundo o ranking, Avril atingiu a marca de 80 mil unidades vendidas, incluindo streamings.

A produção conta com 12 canções e participação de artistas como Machine Gun Kelly, Mark Hoppus e Travis Barker.

Confira: