Com 'Envolver', Anitta chega ao Top 5 do Spotify Global e lidera no Brasil

Com 'Envolver', Anitta segue crescendo e chegou ao Top 5 do Spotify Global. Foto: Marco Ovando

Dia após dia, Anitta segue quebrando recordes com a música Envolver. Nesta terça-feira, 22, a cantora chegou ao Top 5 do Spotify Global e é número um no Brasil, sendo a artista que mais liderou na plataforma de streaming no País. Nas últimas 24 horas, o single ultrapassou 1 milhão de streams apenas em território brasileiro.

No ranking global, a cantora só fica atrás de Glass Animals, com Heat Waves, The Kid Laroi e Justin Bieber, com Stay, Imagine Dragons e JID, com Enemy, e GAYLE, com abcdefu.

No Brasil, Anitta desbancou Pedro Sampaio, que liderava a lista com o single Dançarina. Atualmente, Envolver é a música latina mais ouvida no mundo todo e aparece no Top 20 de todos os países da América Latina onde o Spotify está disponível.

Além disso, Anitta alcançou o maior pico nos gráficos de duas paradas da Billboard. Na 'Global Excl. US', a música aparece na 12ª posição e na 'Global 200', em 19º lugar.