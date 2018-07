Com decisão da Justiça, alunos da UEL colam grau

O juiz da 5ª Vara Cível de Londrina (PR), Mário Azzolini, determinou, anteontem, que a Universidade Estadual de Londrina (UEL) faça a colação de grau dos 14 estudantes de Medicina impedidos de participar da solenidade na sexta passada. O grupo teria participado de baderna no Hospital Universitário. A UEL marcou a cerimônia para hoje, às 17 horas. Imagens do circuito interno do hospital eram uma das provas. Mas os advogados que os defendem alegam que a portaria que instituiu o processo não individualiza condutas. "A portaria é genérica, sem mostrar o que cada um dos acusados fez", acentuou o advogado Alexandre Bastos. Segundo ele, não colar grau seria uma condenação para os estudantes e um prejuízo para suas carreiras. O juiz tinha estabelecido multa diária de R$ 500 mil caso a UEL não lhes entregasse os diplomas. Segundo a assessoria de imprensa da universidade, com a colação de grau o processo administrativo interno é encerrado, visto que os formandos perdem o vínculo com a instituição. A investigação determinada pelo reitor foi motivada por denúncia da direção do hospital de que estudantes teriam entrado no local em 20 de novembro para comemorar o fim do último estágio do curso. Eles estavam com garrafas de bebida alcoólica e, além de gritaria, teriam soltado rojões.