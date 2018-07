Com debate social, banda As Bahias e a Cozinha Mineira faz show gratuito em SP

Banda As Bahias e a Cozinha Mineira Foto: Divulgação

Destaque no meio da música alternativa, a banda As Bahias e a Cozinha Mineira faz show gratuito neste domingo, 13, no Sesc Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O repertório do show é pautado no disco de estreia da banda, intitulado “Mulher”, que foi lançado em outubro de 2015.

Com uma vocalista transexual, o grupo propõe com suas músicas o debate acerca da posição das mulheres, principalmente negras, pobres, indígenas e transexuais, em nossa sociedade. O show acontece a partir das 18h.

Centro. No Sesc Bom Retiro, a partir das 16h, sobem ao palco da Praça de Convivência João Taubkin (voz/baixo) e Lenna Bahule (voz/percussão), com show de repertório autoral. Os dois constroem uma ponte entre dois países de língua portuguesa: Brasil e Moçambique.