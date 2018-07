Com cara de interior, SP tem festas até julho para celebrar São João

Quermesses se espalham por vários bairros de São Paulo Foto: Cris Faga/FotoRepórter/AE

O mês de junho traz com ele, além do frio, a festa que é a cara do interior brasileiro. É hora de colocar roupas quadriculadas, pendurar bandeirolas e balões , ouvir forró e sertanejo e, claro, se deliciar com as comidas típicas dessa época. Com seus mais de 11 milhões de habitantes, São Paulo quase nada tem de interior. Mas várias festas espalhadas pela cidade trazem um pouco desse ambiente para a capital. Confira a programação de locais que não cobram entrada para as festas:

Arraiá da Paróquia Nossa Senhora da Consolação

Bem no centro da maior cidade do País, acontece uma quermesse "a la interior". Na Igreja da Consolação, coladinha na Praça Roosevelt, as barracas são dedicadas às bebidas, comidas de milho, doces, tapiocas. Qualquer comida tem o preço padronizado em R$ 5, mas a entrada e os shows são gratuitos. Vai até 3 de julho, sábados e domingos, das 18h às 23h. Nos dois dias, tem música ao vivo tocando sertanejo e forró.

Arraiá de San Gennaro

A Paróquia de San Gennaro realiza o seu arraiá animando o bairro da Mooca no sábado, 25. A típica festa junina tem direito a caldo verde, tapioca, canjica, cachorro quente, arroz doce, churrasco, lanche de calabresa, pastel, milho verde, pipoca e quentão. O ambiente é totalmente coberto e com entrada gratuita. Rua da Mooca, 950.

Festa Junina da Catedral de São Miguel Arcanjo

Até o dia 10 de julho, nos sábados, das 18h às 23h, e domingo, das 18h às 22h, o pessoal de São Miguel Paulista, na zona leste, se reúne na Catedral de São Miguel Arcanjo. A entrada é gratuita. Além de brincadeiras e comidas típicas, o local conta com atrações musicais, bingo e correio elegante.A paróquia fica na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 11, São Miguel Paulista.

Arraiá Vila Maria Zélia

No Belenzinho, a Sociedade dos Amigos da Vila Maria Zélia e a Capela São José do Belém promovem uma festa típica do interior. Vai até 3 de julho, nos sábados, das 19h às 23h, e nos domingos, das 18h às 22h30. No local é possível doar agasalhos para moradores de rua. Rua dos Prazeres, 392.

Centro de Tradições Nordestinas

O Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte, traz para São Paulo a tradicional festa de São João. A programação tem muito forró e comidas típicas no melhor estilo das festas de Campina Grande e Caruaru. No sábado, 25, vai ter autógrafos do livro em homenagem ao Centro, de Cristina Abreu, na Igreja Frei Damião, a partir das 12h30. Às 15h, sobe ao palco o Trio Zabelê e, à noite, é a vez da Orquestra Sanfônica, formada só por súditos de Luiz Gonzaga. No domingo, 26, a programação começa às 13h, com trios de forró pé de serra e quadrilhas estilizadas. Tudo gratuito. Rua Jacofer, 615, Limão.

Clima junino traz o interior para a capital Foto: Divulgação

Sesc Campo Limpo

Até julho, o Sesc homenageia as tradições com o projeto ‘For All - Uma Quadrilha para Todos’. Sempre aos domingos, a unidade recebe apresentações de grupos de quadrilha, como o Tia Bola, de São Vicente. A entrada para o evento, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, é gratuita.

Paróquia São João Batista

A temporada de quermesse também vai até julho no Brás, nas noites de sábado e domingo, das 17h às 22h. No entanto, nesta sexta-feira, 24, dia de São João, a festa começa às 8h, com barracas e missas durante todo o dia. A paróquia fica na Avenida Celso Garcia, altura do nº 600.