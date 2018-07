Com a palavra, o autor Gilberto Braga

Aos 61 anos, o autor Gilberto Braga coleciona histórias de sucesso na TV. São mais de 16 novelas, entre elas: ?Dancin? Days? (1978), ?Água Viva? (1980), ?Vale Tudo? (1988) e ?Celebridade? (2003). Como definiria ?Paraíso Tropical?? É uma novela tradicional porque é uma clássica história de amor, com uma paixão avassaladora já no primeiro capítulo. E também é uma novela contemporânea, com todas as suas belezas e problemas, a cobiça das pessoas. Com tanto romance, há espaço para humor? Esta me parece a novela mais romântica desde Dancin? Days, mas também mostrarei humor, muito humor, e cinismo pragmático. Haverá ainda o glamour e uma discussão sobre ética. Há também uma crítica forte contra a hipocrisia, tema que, talvez, tenha sido o mais recorrente em tudo o que tenho escrito.