Com a chegada do frio, é preciso colocar roupas nos pets?

Especialista responde se pets precisam usar roupas em dias frios. Foto: Freepik

Gorros, casacos, meias e cachecóis. Quando a temperatura cai, muitos tutores já pensam logo em proteger seus animais de estimação e colocam roupas neles. Mas será que existe necessidade de vestir pets visto que eles já possuem pelos?

A verdade é que, assim como os humanos, os bichinhos também sentem frio. Além disso, no inverno, eles podem acabar ficando doentes, com resfriados e até problemas respiratórios.

Contudo, segundo a médica veterinária Monique Rodrigues, o que vai definir se é necessário ou não o uso de roupas são questões biológicas do animais, como estrutura corporal e tamanho da pelagem.

É importante lembrar que na natureza existem espécies de animais que se adaptaram e conseguem viver em climas mais gelados, enquanto outras, possuem características para ambientes mais tropicais.

No caso dos cachorros, essas diferenças variam de acordo com a raça. "Em cães com pelagem longa, como spitz, shih-tzu e maltês, usar roupa não é uma boa opção, porque estas podem provocar nós [nos pelos]", explica a especialista.

De acordo com ela, nesses casos, só é recomendado usar roupas se os pets estiverem com pelos curtos ou aparados. Além disso, uma dica é escovar o animal antes de vesti-lo.

"Já nos cães de pelagem média ou curta, como fox paulistinha, pinscher e chihuahua, a roupa ajuda bastante, já que eles costumam sentir mais frio por serem cachorros com pouca massa e gordura, que proporcionam o isolamento térmico do animal."

É ideal também observar como o animal se comporta diante do frio - tremedeira é um sinal de que ele precisa se aquecer. Outra dica é ficar atento se as orelhas e patas estão mais geladas do que o habitual.

Na hora de escolher as roupas, é necessário sempre pensar no conforto do pet e optar por modelos mais folgados que não atrapalhem na mobilidade dele.