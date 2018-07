O laboratório Columbus será lançado rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) no dia 6 de dezembro a bordo do ônibus espacial Atlantis. O lançamento será feito na Flórida. O laboratório, com um custo estimado de US$ 1,2 bilhão, é o maior investimento europeu na estação espacial até agora. Com 6,7 metros de comprimento por 4,5 de largura, ele permite que até três astronautas realizem experimentos ao mesmo tempo.