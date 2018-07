Colosso de Rodes ficava em montanha

O Colosso de Rodes, a gigantesca estátua do deus Hélios que até agora se acreditava ter sido localizada no porto da ilha grega, ficava na verdade sobre uma montanha situada na cidade histórica. A afirmação é da arqueóloga alemã Ursula Vedder na revista científica P.M. History. A pesquisa de Ursula desmente a teoria tradicional de que a estátua vigiava a entrada do porto de Rodes, com as pernas abertas e um pé em cada margem do canal.