Colorido nas passarelas

Finalmente as garotas de Ipanema vão ter o que vestir na próxima estação. Depois de váaaarias coleções da linha ´sou bege, sou chique´, enfim um pouco do colorido carioca deu as caras na passarela. A obra veio com a assinatura de Yamê Reis, que assumiu o time de estilistas da Cantão. A grife montou um cenário com plasmas exibindo imagens captadas pela fotógrafa Mari Stockler com paisagens e pessoas do Rio, mas nem precisava. A roupa seguraria bem a apresentação. A Cantão faz uma moda fácil, dessas que ninguém precisa pensar muito na hora de escolher e vestir. A proposta segue no inverno e mantém o foco em uma mulher jovenzinha. E essas meninas vão usar muito blusão-minivestido balonê, com punhos que lembram aqueles dos abrigos dos anos 80. A estamparia é caprichada e as cobras coloridas de verde e roxo renovam o zoo fashion. Os volumes estão nos shorts (com bolsos-anquinha arrebitando o bumbum) e nas batas em linha A. O comprimento oscila dos micros (é blusa? é vestido?) usados com calça skinni, aos maxi (principalmente nas pantalonas). E pode fazer frio, que elas terão casacos de lã de pontos largos. E pode garoar, que há blazers e parkas de plástico colorido. A coleção mais alegre até o momento, para meninas que sabem que vivem numa espécie de Olimpo-cartão postal que é o Rio (como bem definiu a escritora Luciana Pessanha). Ipanema, garotas, é logo ali. Faça chuva, faça sol.