Coldplay fará show em São Paulo; confira as datas

Produtora anunciou que a banda Coldplay fará shows em São Paulo. Foto: Christopher Pike/REUTERS

*Texto atualizado no dia 7 de abril de 2022 às 15h32

Nesta quinta-feira, 7, a produtora Live Nation publicou um teaser para anunciar que a banda Coldplay fará shows em São Paulo. O anúncio mostra imagens do estádio do Allianz Parque e um vídeo do último álbum da banda, Music of the Spheres, nos telões.

Na rede social, o grupo revelou que os shows em São Paulo vão acontecer no mesmo local nos dias 15 e 16 de outurbo. E, no Rio de Janeiro, as apresentações acontecem no dia 11 de outubro, no Estádio Nilton Santos Engenhão.

Além disso, o Coldplay virá ao Brasil no dia 10 de setembro para o Rock in Rio e o dia foi o segundo a ter as vendas encerradas mais rapidamente. Confira o post da banda e o teaser da produtora.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais