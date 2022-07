'Codex 632', protagonizada por Deborah Secco e Paulo Pires, começa a ser gravada em Lisboa

Com Deborah Secco e Paulo Pires, a série conta ainda com a participação de vários atores portugueses. Foto: TV Globo

As gravações de Codex 632 já começaram e a cidade de Lisboa é o primeiro cenário escolhido, seguido do Rio de Janeiro no início de setembro. Protagonizada por Deborah Secco e Paulo Pires, a nova série da RTP é inspirada no best-seller do jornalista José Rodrigues dos Santos e é uma coprodução com o Globoplay e a produtora SPi.

O elenco conta ainda com a participação de vários atores portugueses, como Ana Sofia Martins, Leonor Belo, José Mata e Miguel Nunes. Além deles, Alexandre Borges e Betty Faria - a atriz fará uma participação especial - estão na série.

Adaptada pelo autor Pedro Lopes, a série tem realização de Sérgio Graciano, direção artística de Artur Pinheiro e direção de fotografia de Miguel Manso.

Alexandre Borges e Paulo Pires durante as gravações da produção, em Lisboa. Foto: TV Globo

Sobre a nova produção

Codex 632 acompanha a aventura, repleta de enigmas e mitos, de Tomás de Noronha, professor universitário que se vê envolvido numa investigação que, caso venha a tornar-se pública, pode mudar radicalmente a nossa memória coletiva e a percepção que temos da História Mundial.