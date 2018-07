O Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental do Paraná capturaram anteontem uma cobra sucuri com cerca de 6 metros de comprimento e mais de 150 quilos, na localidade de Arroio-Guaçu, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Estado. A cobra estava no interior de uma casa abandonada e foi avistada por pescadores e moradores da região. Seis pessoas foram destacadas para dominá-la.