Cobertura para os dias de inverno

Faz tempo que os fashionistas ensaiam a volta do chapéu em solo nacional. E, por mais que não se veja o acessório com freqüência nas ruas, parece que a moda finalmente pegou. Mas não pense que é só vestir a cabeça e sair por aí. É preciso estilo - e muito - para carregar um exemplar na cabeça. Isso porque, inevitavelmente, você vai atrair muitos olhares. Se não estiver preparada para isso, pode sair de casa feliz e "ornamentada" e voltar desapontada, com o acessório debaixo dos braços ou socado na bolsa. Pois é, chapéu por aqui ainda chama bastante a atenção. Talvez por isso mesmo, essa peça faça a cabeça das mais modernas e seguras, como se pode ver nas fotos destas páginas. Confira nesta galeria de fotos como as tops internacionais Viviane Orth (da Ego Models e queridinha de John Galliano, da Dior) e Flávia Lucini (da agência Ten Model, e estrela da campanha da Marni) fazem uso de seus chapéus. Anote também as dicas de Vanessa Rozan (maquiadora da MAC no Brasil), Rafaella Cassolari, Júlia Petit (que também aparece na nossa capa) e Carina Francisco.