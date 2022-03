Clube de stand-up usa imagem de Will Smith em aviso contra violência

Vitrine do clube Stand Up NY usa imagem de Will Smith para avisar sobre agressão aos humoristas do local. Foto: Instagram/@standupny

O tapa dado por Will Smith em Chris Rock na cerimônia de premiação do Oscar 2022 continua repercutindo em diversos locais e situações. Desta vez, um clube de stand-up de Nova York colou uma mensagem na entrada do local em referência ao acontecimento do domingo, 27.

O Stand Up NY expôs um cartaz com um símbolo de proibido em cima da imagem do tapa e escreveu: "Comediantes desempenham um papel essencial em nossa sociedade, especialmente durante esses tempos de caos e incerteza. Eles nos fazem rir, trazem perspectiva e nos lembram que há diferentes jeitos de ver a realidade. Comediantes precisam ser protegidos".

O texto ainda diz: "É proibido o insulto e o abuso físico dos humoristas e os clientes serão imediatamente retirados do local" e brinca com a imagem de Will Smith chorando após seu dircurso no Oscar com a mensagem "Você após ser removido do local de apresentações".