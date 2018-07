Clique para decorar

Montar um blog virou mania - em 2007, eram 112 milhões no mundo, segundo a Technorati, especializada em rastreá-los. Assunto não falta, e nichos passaram a ser explorados. Como a decoração, tema de muitos blogueiros, que faz sucesso entre os que gostam do assunto ou entre aqueles que precisam de ideias e soluções para a casa. Com muitas fotos e espaço para interação, esses blogs trazem dicas dignas de consultores.

A descolada Vivianne Pontes - 31 anos, carioca, formada em Farmácia, secretária executiva e, agora, estudante de Design de Interiores - criou o Decoeuração na época em que decidiu comprar um apartamento. Estava naquela correria em busca de ideias para decorar a casa quando se deu conta de que tinha quase uma biblioteca em mãos. Para não perder tudo, decidiu montar seu arquivo na blogosfera.

Hoje, seu "canal" na net é ótima fonte de inspiração, e traz sugestões sobre cores, revestimentos, papel de parede, etc. Você encontra dicas para decorar a casa com orçamento enxuto, os mandamentos do "faça você mesmo" e muitas fotos de quartos, salas, cozinhas, banheiros - para se inspirar e tirar ideias. O ícone "pequenos espaços" auxilia quem vive em poucos metros quadrados.

Outro blog no qual vale a pena dar uma espiada é o Casa da Chris, da jornalista Chris Campos, que recentemente comemorou seis anos no ar, com seu programa homônimo, no canal pago Home & Health. Na internet, ela exibe novidades que encontra em feiras de decoração, indica acessórios e adora misturar o novo e o retrô. Também recomenda endereços que considera "verdadeiros achados".

O legal é fuçar em canais como o "faça em casa", onde dá dicas para reaproveitar peças que estão esquecidas, com direito a passo a passo. Ensina, por exemplo, a transformar um aparador de travessa em suporte para fotos, uma lata de azeite em um suporte de talheres e forminhas de empada em suporte para vela. Lindos! Tem até uma ferramenta para calcular a quantidade de tinta necessária para pintar sua casa.

Já no Design no Brasil, a engenheira civil e designer de interiores Regiane Ivanski mostra ideias bacanas que coleciona por onde passa (inclusive, em pesquisas na própria internet), e também os projetos que cria para sua clientela. Começou na internet meio de brincadeira, mas o espaço lhe rendeu ótimos contatos profissionais, inclusive com blogueiros do Japão e da Argentina. Seu prazer é visitar antiquários: quando adquire uma peça, dá a ela seu toque pessoal.

Para manter o blog atualizado e atraente, Regiane transforma as dúvidas de clientes e internautas em notas explicativas. Busca inspiração em filmes, livros, na própria web, em exposições. E não perde uma feira ou evento do mundo da arquitetura e decoração. "O sonho de consumo das pessoas são projetos personalizados", diz, referindo-se à clientela que quer uma cadeira com determinado tecido ou um criado mudo de tal cor.

Agora, Regiane está curtindo sua nova casa e escolheu diferentes texturas, tatame, muita madeira, pedras e plantas para a decoração. "Crio um clima para que todos descansem."

Antes e depois. A ótima e superprática decoradora Cristina Brasil deixou o programa Decora Brasil, do canal GNT, e acaba de lançar seu próprio site, com direito a um blog para quem quiser acompanhar suas deliciosas estripulias.

Mudança. Para Cristina Brasil, é possível alterar ambientes com bom gosto gastando muito pouco

Na web, exibe vídeos das fabulosas intervenções "antes e depois", que promove na casa dos escolhidos - e sortudos - para ganharem uma repaginada em seu lar, além das mudanças feitas nas casas de seus clientes. Faz verdadeiros milagres com verbas curtas. Por isso, gosta de vasculhar em lojas e lugares onde a maioria não vai. É desses lugares que seu olho clínico tira ideias e produtos baratos, que ganham outro valor na casa de seus clientes.

Para a expert, a parte mais difícil da decoração é a escolha da cor. Principalmente porque as pessoas ainda têm medo de ousar. "O bege é a cor da covardia, para quem não quer errar", brinca Cristina, que é ex-modelo.

Em sua casa, não há quadros pendurados, só encostados, já que ela vive mudando tudo de lugar. "Não posso ter nada pregado." Ela tem arrepios quando escuta "absurdos" do tipo "tal sofá está na moda". Outra coisa que a irrita é a cultura de ter móveis de design - o que, segundo sua avaliação, representa um risco de deixar o ambiente pretensioso e cafona.

"A casa precisa ter sua história", defende. Tanto que, para deixar suas criações bem originais, ela não compra móveis em lojas há muito tempo. Simplesmente aproveita o que o cliente tem e, quando precisa de algo, desenha e manda fazer.

Resta navegar na web e conferir o que essas e outras boas blogueiras reservam a cada dia em seus espaços, que, de tão populares, ganharam um dia especial. Anote na agenda: 31 de agosto é o Dia do Blog.

SERVIÇO

casadachris.uol.com.br/blog

cristinabrasil.com.br

decoeuracao.com

designnobrasil.blogspot.com