Clipe de 'What's Up' ultrapassa um bilhão de visualizações no YouTube

A banda 4 Non Blondes, no clipe 'What's Up' Foto: Youtube/4 Non Blondes

O clipe da música What's Up, clássico do 4 Non Blondes, lançada em 1993, ultrapassou um bilhão de visualizações no YouTube.

A canção é um dos singles do álbum Bigger, Better, Faster, More!, dos anos 1990, liderado pela vocalista Linda Perry.

"Celebrando um bilhão de views! Está remasterizado em HD", diz a legenda do vídeo no YouTube.

No clipe, a banda aparece tocando a música, que fala sobre a sensação de falta de esperança em um mundo desafiador.

Assista ao vídeo: