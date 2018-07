Clínica recorre à Justiça para manter quiosque

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e a Imbra Tratamentos Odontológicos travam também uma disputa judicial sobre a manutenção de quiosques de propaganda da empresa em locais como shoppings e supermercados. Como informou ontem o Estado, a Imbra, rede de clínicas que faz implantes dentários a preços populares, é líder de reclamações no Procon de São Paulo, com 145 casos neste ano. Recentemente, a rede recebeu censura pública do conselho por realizar propagandas na TV e em outros veículos consideradas antiéticas - elas não mencionavam, por exemplo, nomes de profissionais responsáveis pelos tratamentos. O conselho apontou ainda supostos procedimentos antiéticos adotados nos quiosques, como a oferta de tratamentos gratuitos pelos atendentes, o que é proibido pelo código de ética dos dentistas por caracterizar concorrência desleal. Além disso, indicou que os clientes eram assediados com tabelas de preços, o que também é vedado pelo órgão. O novo presidente da Imbra, Jorge Rocha, que assumiu há um mês, destacou que os quiosques já foram reduzidos de 40 para 10, para haver mais controle. A empresa, no entanto, foi à Justiça e em março deste ano obteve liminar (decisão provisória) que permite a manutenção dos locais de propaganda. Segundo o advogado do conselho, Amauri Maia, na própria liminar o juiz enfatizou que esses quiosques devem seguir os procedimentos considerados éticos pelo órgão de classe. O presidente do Conselho Federal de Odontologia, Miguel Nobre, destacou ontem que são poucos os casos de reclamações que chegam ao órgão federal contra clínicas e dentistas - foram 6 no ano passado e 11 neste ano, um deles o recurso da Imbra contra a censura realizada em São Paulo. "A odontologia é uma profissão ética. O número de casos não é nada diante dos 220 mil profissionais existentes." INVESTIGAÇÃO As reclamações contra a Imbra chegaram também à Polícia Civil de SP, que investiga pelo menos dois casos em que pacientes deram cheques parcelados, não obtiveram o resultado prometido e não conseguiram ainda o dinheiro de volta. Outros dois já foram relatados à Justiça, e um deles, em que se apurou possível lesão corporal, arquivado por falta de provas. A Promotoria aponta, no entanto, que não foi avaliado possível desrespeito ao código de defesa dos consumidores. A Imbra informou não comentar casos de pacientes em respeito ao código de ética.