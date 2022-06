Cleo lança websérie em que fala sobre relacionamentos tóxicos

Cleo lançou websérie derivada do seu livro 'Todo Mundo que Amei já me Fez Chorar'. Foto: Leo Fagherazzi

Cleo lançou nesta segunda-feira, 20, o primeiro capítulo da sua nova websérie chamada Todo Mundo que Amei já me Fez Chorar, onde fala sobre relacionamentos tóxicos.

Os vídeos trazem personagens presentes no livro de mesmo nome escrito por ela e a roteirista Tatiana Maciel que foi lançado no último dia 12.

Ao todo, serão cinco episódios com duração de um minuto cada e que serão apresentados no Instagram e TikTok da artista. Em cada vídeo, Cleo vai contracenar com uma convidada como se estivessem em uma sessão de terapia.

O objetivo é convidar quem está assistindo para ler o livro. As atrizes Giovana Chaves e Samara Felippo, a Tiktoker Fefe e as influenciadoras Marcela McGowan e Alexandra Gurgel estão confirmadas na série.

Assista ao primeiro episódio: