Cleo fala sobre relacionamentos tóxicos em seu primeiro livro

Cleo escreveu livro ao lado da roteirista Tatiana Maciel Foto: Felipe Gomes

Cleo lançou no último domingo, 12, o seu primeiro livro da carreira. Todo Mundo que Amei já me fez Chorar, que foi escrito em conjunto com a roteirista Tatiana Maciel, discute sobre relacionamentos tóxicos com humor e acidez.

A obra marca a estreia da atriz no universo literário. A ideia da publicação surgiu após uma série de desabafos feitas por Cleo em seu Instagram, que resultaram em inúmeros relatos recebidos dos seus seguidores. Por isso, ela sentiu necessidade de se aprofundar no tema.

Publicado pela editora Melhoramentos, o livro é composto por contos onde as autoras assumem diferentes personagens para descobrir uma forma mais saudável de relacionar-se consigo e com os outros.

"Gostaria de agradecer a todas as pessoas inesperadas que cruzaram meu caminho e me surpreenderam com seu colo, suas palavras, seu acolhimento em tantos momentos que precisei de apoio, quando estava intoxicada e machucada por pessoas que não sabem amar (não foram poucas vezes)", cita Cleo em um trecho do livro.

"São esses momentos que me possibilitam identificar quem de fato me faz bem e procurar cada vez mais me cercar de pessoas não tóxicas (essas, sim, são poucas). Vocês sabem quem vocês são e vocês sabem quem vocês não são", completa.

Além da publicação da obra, o projeto terá o lançamento de outras vertentes - como websérie, música e clipe - que levam o mesmo nome do livro.