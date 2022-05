Claudia Leitte assina prefácio de livro com histórias sobre violência doméstica

A cantora Claudia Leitte assina o prefácio do livro 'Rosas e Espinhos'. Foto: Instagram/@claudialette e JNT Vídeos

Na última semana, o livro Rosas e Espinhos foi lançado para apoiar o projeto social Beleza Escondida, e conta a história de mulheres que sofreram violência doméstica e ressignificaram suas vidas.

Escrito por Alessandra Vidmontas, Penelope White, Marcela Ávila, Fátima Mottin e Claudia Ramoscinco, cinco empreendedoras que superaram suas próprias dores, o livro conta com prefácio escrito pela cantora Claudia Leitte. A artista é madrinha do projeto há mais de três anos e todo o valor arrecadado com a venda será destinado às casas de apoio que acolhem mulheres que foram vítimas da violência.

“Eu me sinto muito honrada de poder contribuir de alguma maneira. Estou do lado dessa mulher maravilhosa que é a Alessandra, que tem me trazido cada vez mais informação acerca de um assunto que, infelizmente, não é colocado todos os dias à luz de todo mundo, para que a gente tenha conhecimento, para que possa ajudar, para que possa participar de alguma coisa e promover informação e conhecimento”, conta Claudia.

Além das histórias das autoras, o livro traz à tona questões como relacionamento saudável, libertação de relações tóxicas e o direito a uma rede de apoio que cuide da mulher. Alessandra Vidmontas, idealizadora da publicação, explica: "É um livro de mulher para mulher, para inspirar, para acolher, para falar sobre violência, mas é leve. Conta a história de mulheres que decidiram ressignificar suas próprias histórias de dor e de marcas de sofrimento".

O livro 'Rosas e Espinhos' foi escrito por cinco mulheres: Alessandra Vidmontas, Penelope White, Marcela Ávila, Fátima Mottin e Claudia Ramoscinco. Foto: JNT Vídeos

O projeto

O Beleza Escondida é um projeto com foco na proteção, que promove a ampliação de casas protetivas no Brasil para mulheres vítimas de violência e seus filhos. Há mais de 20 anos no Brasil, além da abertura de casas de proteção, investe na capacitação de agentes que aacolhem essas mulheres em diversos municípios brasileiros.

Com o apoio do projeto, a madrinha Claudia Leitte já promoveu outras ações que combatem a violência contra a mulher. Em 2019, por exemplo, a cantora promoveu uma ação sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher em um show no Festival Eletriza, em São Paulo.