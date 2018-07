Círculo brilhante ao redor do Sol

Os paulistanos se surpreenderam, na manhã de ontem, com um círculo luminoso em volta do Sol. Chamado de halo, esse é um fenômeno óptico tão comum quanto os arco-íris, observado também ao redor da Lua. Ele aparece graças à presença de água - na forma de gotículas ou pequenos cristais de gelo - na atmosfera, na altitude em que se formam as nuvens. A umidade precede uma frente fria, como a que virou o tempo ontem em São Paulo, explica o climatologista Amauri Pereira de Oliveira, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo