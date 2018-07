Circuito das mães

.

Se o tema é casamento, o endereço é a Rua São Caetano; produtos para restaurante, a Paula Souza; alimentos, Rua da Cantareira; moda, a Oscar Freire... Mas só os antenados já sabem que, quando o assunto é bebê e gestante, o bom é circular por um quadrilátero da Vila Olímpia, região que soma cerca de 20 lojas especializadas no segmento. E também por uma área da Vila Madalena, onde estão distribuídas cerca de 10 lojas do gênero.

Em um quadrilátero da Vila Olímpia, foi criado o Roteiro das Grávidas, composto pelas lojas Belle Petit & Maison, Maria Barriga, Puro Amor e Zazou – por enquanto. A meta dos idealizadores é fazer com que esse circuito vire uma referência em todo o País. "Queremos fortalecer o bairro", diz a porta-voz do grupo, Vanessa Valle. As primeiras quatro lojas que formam o roteiro têm uma história em comum. Nasceram há quase uma década, após a chegada do filho das donas. Elas quiseram oferecer a outras mamães a assessoria e o conforto que a gestante necessita. O diferencial das lojas são sutis, porém fazem toda a diferença. Os provadores, por exemplo, são bem amplos e têm pufes para a mãe poder se sentar. Há banheiros exclusivos para elas, já que, em determinado estágio da gravidez, aumenta a vontade de fazer xixi, devido à pressão na bexiga. E mordomias como sucos, lanchinhos, manobristas e segurança. Tem loja que oferece até uma sala com sofás e chaise-longue.

Como forma de incentivar a visita das clientes, há diversas promoções. Para o Natal, por exemplo, cada loja do Roteiro das Grávidas oferece um cupom que dá direito a 15% de desconto nas demais. "Não somos concorrentes. Formamos um ciclo complementar", explica Vanessa.

Além disso, o roteiro tem um projeto social permanente, batizado de Bem Te Quer, em que parte da renda das vendas é revertida para a compra de latas de leite. A cada R$ 500,00, a loja doa uma lata de leite e a cliente participa do sorteio de um ensaio fotográfico com book e tudo. A cada mês, a campanha beneficia uma entidade. A meta é doar 1.500 latas mensalmente.

O grupo já tem todo o planejamento para o ano de 2010, quando pretende promover ciclos de palestras e workshops gratuitos – sobre cuidados com o bebê e gestação –, além de incluir outras lojas. Vai ter até estatuto e código de ética. Hoje, já há parcerias com café, livraria, academia, estúdio fotográfico e médicos da região. Tudo para que a gestante tenha suporte e possa permanecer mais tempo circulando pela região. Em breve, devem ser anunciadas parcerias com cabeleireiro e clínica de estética. Afinal, é um programa para o dia inteiro.

PASSEIO EM FAMÍLIA

Conhecida como um bairro boêmio, a Vila Madalena quer mostrar sua outra faceta: a de serviços e entretenimento para pais e filhos. Assim, foi lançado o Circuito Vilinha, que reúne oito lojas para gestantes, bebês e crianças. "Vamos abrir o leque para tornar o roteiro ainda mais interessante, e para que os visitantes circulem e possam fazer um passeio tranquilo em família", anuncia uma das lojistas, Carla Godoy. Embora já tenha outras interessadas, as lojas que estreiam no circuito são: Banho Maria, Fabrica, Maria Barriga, Mini Humanos, Oza Boza, Panaceia, Pistache & Banana e Santa Paciência.

A meta é atrair pais que buscam o lado diferenciado da Vila Madalena, região conhecida por ditar tendências. O grupo de lojistas estruturou o roteiro, unificou seus horários de atendimento, montou um site, e vai distribuir quatro mil mapas que identificam os estabelecimentos do circuito, os estacionamentos mais próximos e até bancos e caixas eletrônicos. "Queremos fixar a ideia de que é possível passear tranquilamente pelas ruas e resgatar o hábito de fazer tudo a pé pela região", enfatiza Carla.

Para estrear a série de parcerias, já foi fechado acordo com a fotógrafa Ana Vitale, para fazer books de gestantes. Para 2010, o plano é oferecer um calendário de eventos abertos nas praças, e ações sócio-ambientais – como oficinas infantis de reciclagem, eventos voltados para a ecologia e sustentabilidade, e a venda de produtos cuja renda será revertida para Organizações Não Governamentais que trabalhem com reciclagem e atendam gestantes e crianças carentes. Agora é só calçar um sapato confortável e conferir tudo in loco.

