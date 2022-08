Circo, teatro, parque: onde levar as crianças em SP no fim de semana

O parque conta com vários mirantes, de onde se vê a Baixada Santista Foto: Felipe Rau/Estadão

Parque Caminhos do Mar

Instalado na Estrada Velha de Santos, em meio à Serra do Mar, o parque preparou uma série de atividades em celebração ao Bicentenário da Independência do Brasil. Com foco nas famílias, em especial para as crianças, oferece atrações como plantio de mudas, espetáculos musicais, caça ao tesouro, caminhadas, contação de histórias, encenações teatrais e oficinas de restauro.

Durante os fins de semana de 20 de agosto a 25 de setembro, das 9h às 17h. Ingressos: R$ 40 (inteira) ou R$ 50 (inteira com transporte interno de van que o leva de volta em diferentes pontos da trilha do parque).

'O Menino e a Cerejeira'

Baseado na obra de Daisaku Ikeda, o espetáculo O Menino e a Cerejeira utiliza elementos da cultura oriental para contar a história de Taiti, que aprende a importância que uma decisão pode ter sobre nossas vidas. Seu pai morreu na guerra e ele vive junto da mãe em uma aldeia devastada. A alegria vem através de sua amizade com um senhor sábio, que cuida da única cerejeira restante no local. No cenário, taikôs (tambores do Japão), painéis e bonsai, que ajudam a compor o enredo de forma lúdica. Com Borbolina Cia.

Sesc Santo Amaro. 21 de agosto, domingo, às 16h. Livre. Ingressos: R$ 25 (inteira) e gratuidade para crianças até 12 anos. 50 minutos. 4 anos.

'A Caixa Encantada'

Diariamente, Aline reclama para ir à escola. Isso se repete até o dia em que sua professora lhe conta um segredo: o local onde ficam os livros que não cabem na sala de leitura. Lá ela vai descobrir um grande tesouro da humanidade, o poder da imaginação que os livros proporcionam. A menina encontra personagens das lendas, das histórias, dos contos de fadas e conhece novos mundos, novas fronteiras e a si mesma. A narrativa mostra a realidade através de releituras de contos clássicos da literatura. E Aline, com toda a sua ingenuidade, interfere na vida desses personagens clássicos, revelando que precisa de quem a escute. Um gesto simples, mas que também é uma forma de amar. Com Cia Paideia de Teatro.

Cia. Paideia de Teatro (Rua Darwin, 153, Jardim Santo Amaro). Até 27 de agosto, sábados às 17h. R$ 30 (ingresso solidário) e R$ 20 (inteira). 50 minutos. 5 anos.

Mês do Folclore Nacional

CCBB homenageia folclore nacional em ritmo musical Foto: Lucas Gonzaga

Em comemoração ao mês do Folclore Nacional, o CCBB São Paulo apresenta o espetáculo Brasil em Versos Populares, com histórias de personagens tradicionais como Curupira e Mula-Sem-Cabeça. Na apresentação, muita música e instrumentos como flauta, rabeca e sanfona. O programa foi preparado pelos educadores do local, que entoarão canções acompanhados dos instrumentos.

CCBB Banco do Brasil. 20 de agosto, sábado, às 14h30. Grátis. Livre.

Circo

'Cabaré Sabatino Brós', espetáculo da Cia Irmãos Sabatino Foto: Paulo Barbutto

A Cia Irmãos Sabatino apresenta números aéreos no tecido, trapézio e barra fixa e, no solo, com parada de mão, acrobacias e palhaçaria. O espetáculo Cabaré Sabatino Brós é 10 é acompanhado por um quarteto musical que traz instrumentos não convencionais como a timbila e m’bira, e um repertório original de música psicodélicas, jazz e afro.

Sesc Bom Retiro. 20 de agosto, sábado, às 16h. Grátis. Livre.