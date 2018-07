Cinco visões do inverno 2008

O inverno está longe para você, mas entre os dias 16 e 21 deste mês será assunto da 24ª edição da São Paulo Fashion Week, na Bienal do Parque do Ibirapuera. Os looks que você vê aqui são apenas cinco dos muitos que passarão pelas passarelas do evento, que terá 35 desfiles e é considerado o mais importante do gênero no País. Não estranhe. Nem só de vestidos será feita a estação. Coincidentemente, os estilistas os escolheram para a foto, mas há muitas outras propostas para os dias mais frios. A alfaiataria da última estação, por exemplo, ganhará continuidade e intensidade num jogo entre os gêneros feminino e masculino, já explorado no último inverno por Alexandre Herchcovitch. Os comprimentos vão variar do mini ao longo, e os ombros terão uma atenção especial, com modelos um pouco mais estruturados, enquanto os babados e afins darão espaço para um visual mais adulto. A cintura não será altíssima nem baixíssima, mas "no lugar". Poderá ser marcada por cintos ou escondida por peças volumosas, já que a silhueta da temporada será ora ampla, bem folgada e volumosa, ora seca, bem justa. E, outras vezes, seca, mas com volumes focados. Vão variar também os motivos das estampas: do floral ao xadrez, passando pelo bicho. A cor da estação continuará sendo o cinza, mas haverá roxo, além de muito preto. O tricô ganhará espaço, mas as ankle boots perderão. Para os pés, fala-se de Oxford Shoes com salto alto (sapato tipo masculino, social, de amarrar). A maior aposta de hit da estação, segundo Maria Prata, editora de moda da Vogue Brasil, é a jaqueta Biker, ou Perfecto (seca, curta, com zíper transversal), que virá em diferentes tecidos e já apareceu nos desfiles de inverno do Fashion Rio, evento que acabou ontem. Para finalizar, maquiagem. Conforme conta Tiffany Johnston, senior make up artist da M.A.C, a maquiagem do inverno 2008 pedirá pele perfeita. Ah, e o gloss, efetivamente, perderá a vez. Abandone-o já! Priscila Darolt Depois de ter assistido ao filme A Garota da Motocicleta, a talentosa estilista - que também assina o estilo da marca Animale - ficou com vontade de desenvolver uma coleção com peças estruturadas, tal qual as roupas usadas pelos motoqueiros. Esta estrutura estará principalmente nos ombros e dissolvida na alfaiataria, uma das marcas registradas de Priscila. A modelagem virá seca, a cintura no lugar e os comprimentos entre o mini e acima do joelho. "É para sair dessa coisa do curtinho", conta a criadora. O que usar nos pés? "Eu vou usar Oxford shoes de salto alto no desfile", responde ela, que teve como inspiração a protagonista de A Garota de Motocicleta, a atriz e cantora Marianne Faithfull - ex de Mick Jagger, entre outros. O desfile de Priscila Darolt será no dia 21 de janeiro, às 18 horas. Glória Coelho A estilista se inspirou no filme Fur: an Imaginary Portrait of Diana Arbus, que conta a história da bem-nascida fotógrafa americana, morta aos 48 anos, que ficou conhecida por clicar travestis e outros tipos não muito inseridos na sociedade da época. A cor predominante na coleção de Glória será o vinho. A modelagem? "Longe do corpo, inflada como a do vestido da foto", conta a estilista. Glória Coelho também usará pele em seu inverno, que terá toques de rock?n?roll. Mas a pele mostrada será de verdade? "Imagina! Eu não como animais, imagina usar peles verdadeiras. Nunca!", responde ela. O desfile de Glória Coelho será no dia 21 de janeiro, às 11 horas. Simone Nunes A estilista diz que desconstruiu clássicos - como o casaco trench coat e cardigans - para compor sua coleção de inverno 2008. A temática, segundo ela, é um mix dos estilos nerd e grunge. "No lado nerd estão os comprimentos abaixo do joelho, o tricô, que é bem importante na coleção, a mistura de tecidos", explica a estilista, sem se prolongar. "Já do grunge são os xadrezes, as calças super oversize em alfaiataria", completa. Simone também investe nas cinturas não marcadas. Suas silhuetas serão bastante amplas. E suas cores, lavadas, pastéis, numa cartela na qual os destaques são o cinza, o rosa e o verde. Para calçar suas modelos na passarela, Simone optou por uma versão estilizada do Oxford Shoes. O desfile de Simone Nunes será dia 21 de janeiro, às 15 horas. Maria Bonita Segundo Danielle Jensen, estilista da Maria Bonita, a palavra "dualidade" define o inverno 2008 da marca. O substantivo tem sido usado pelos estilistas para descrever a tendência, que faz um mix dos estilos masculino e feminino num só look. Os três vestidos que Danielle enviou para a foto eram de modelagem estruturada. Na cartela de cores: verde oliva, preto e cinza chumbo. No entanto, ela anuncia: "a peça-chave para o inverno 2008 é o cardigan. Em tricô, nylon ou lã. As formas clássicas se transformam com movimentos assimétricos, enrolados no corpo e diferentes abotoamentos. Haverá ainda macacões e calças masculinas alongadas como vestidos." O desfile de Maria Bonita será dia 17 de janeiro, às 15h30. Lorenzo Merlino Foram os pijamas que inspiraram o estilista Lorenzo Merlino a desenhar seu inverno 2008. "Por que? Não sei, me deu vontade. Mas não é nada de camisola, baby doll", explica ele, que enviou ao Feminino um vestido cachecour sensual, feito em acetato. "Também vou usar tecido de bambu e algodão", conta. "E haverá um vestido feito de lençol", avisa. Quando esfriar mais, Merlino aposta em tricôs de lã. Para os pés, sandálias mesmo, nada de ankle boot. A alfaiataria, espécie de DNA da marca, não faltará. Ainda mais porque é uma das tendências da estação. O desfile de Lorenzo Merlino será dia 19 de janeiro, às 16 horas.