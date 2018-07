Cifrões na mira

Se você ouvir uma mulher comentar sobre "a bolsa", certamente ela não estará se referindo ao modelito de grife que comprou no shopping, mas sim à Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo. O trocadilho pode parecer infame, mas esse tipo de confusão era muito possível até (bem) pouco tempo atrás. Em 2002, foi criado o projeto Bovespa vai Até Você, para desmistificar o mercado de ações, considerado um mundo restrito a homens, especialistas e ricos. Ainda hoje, existe o Bovespa-móvel, carro que leva uma equipe ligada à Bolsa a diversos pontos - como praias, clubes, empresas - com o intuito de esclarecer a população sobre investimento em ações. "Tinha gente que vinha nos perguntar se estávamos vendendo bolsas de couro", contou Inês Bozzini, quando falava para uma platéia de 30 mulheres, durante almoço que acontece uma vez por mês na Bovespa. Esse é um dos eventos que fazem parte do programa Mulheres em Ação, voltado para o público feminino. O cenário mudou bastante, atesta a própria Inês. Uma prova disso é o crescimento de mulheres no mercado de ações. Em 2002, elas representavam pouco mais de 15 mil investidoras individuais; hoje, este número está em quase 116 mil. Enquanto o porcentual de mulheres avançou, o de homens retrocedeu. Em 2002, eles representavam 82,37% dos investidores e elas, 17,63%. Este ano, a participação masculina caiu para 75,89%, e a feminina subiu para 24,11%. Ou seja, as mulheres estão deixando para trás aquela velha crença de que quem cuida de dinheiro é homem. Na casa da supervisora de ensino aposentada, Maria Antonia de Oliveira Vedovato, de 65 anos, quem administra as economias do casal é a própria. "Ele acompanha, mas sou eu que invisto", afirma. "Não entendia nada de ações, mas passei a me informar e, hoje, não deixo mais nada parado na conta. Agora vou abrir duas carteiras de ações para meus netos, um de 7 anos e outro que acabou de nascer." A regra básica é não depositar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, montar uma carteira de ações, diversificando os investimentos. Maria Antonia sabe muito bem o que isso significa. Razão pela qual investe individualmente em um fundo, e também aplica no Clube de Investimentos Entre Amigos (veja glossário), que existe desde 1998. A idéia do Clube surgiu de um grupo de mulheres educadoras, como forma de perpetuarem a amizade com a chegada da aposentadoria. O assunto ainda era uma incógnita para elas, mas encararam o desafio e fizeram um excelente negócio. Segundo a consultora de investimentos, Doraci R. M. Julia, de 2001 para cá a rentabilidade foi de 600%! CLUBES Com o programa de popularização da Bolsa de Valores, surgiram vários clubes de investimento, como o das educadoras aposentadas. Embora não exista um levantamento sobre o número total, sabe-se que boa parte foi formada por iniciativa do público feminino, segundo informação da Bovespa. No livro Meninas Normais Vão ao Shopping - Meninas Iradas Vão à Bolsa (Editora Saraiva), as autoras Mara Luquet e Andréa Assef, jornalistas especializadas em finanças, revelam ainda mais: "Pesquisas realizadas por economistas internacionais mostram que as carteiras de ações sob gestão de mulheres costumam ter, na média, um desempenho melhor do que aquelas geridas por homens." Como as autoras explicam, os homens têm confiança excessiva e sentem-se tão invencíveis que não param para pedir informações certeiras na hora de negociar. Já as mulheres... Bem, elas perguntam e pesquisam mais até se certificarem de que estão indo pelo caminho certo. Antes de tornar-se uma fera no assunto, a engenheira Débora Pierini Longo, de 29 anos, fez cursos, leu livros de finanças e, desde então, acompanha tudo o que sai nos jornais a respeito do tema. Sob a orientação de uma corretora de valores, partiu para o ataque, investindo em ações. A partir daí, seus rendimentos começaram a engordar. Débora ficou tão entusiasmada com os resultados que resolveu compartilhar suas descobertas com as amigas - e até com sua mãe. Juntou a mulherada e fundou o Clube TPM, que hoje conta com 20 associadas - homem não entra! Todo mês, elas se reúnem em um restaurante para decidir onde vão aplicar o dinheiro. "Foi uma oportunidade que enxerguei e estou dividindo", conta Débora, que antes de se tornar investidora, gastava muito e vivia no cheque especial. "Fora do clube, faço outros investimentos. Minha meta é me aposentar aos 45 anos. Por ser um investimento de risco, a regra básica é que o dinheiro aplicado em ações seja de longo prazo, ou seja, a aplicação deve ficar lá por alguns anos. Outra dica é colocar pelo menos um pouco de dinheiro por mês. Disciplina é fundamental." As integrantes do clube, por exemplo, separam R$ 100,00 por mês - mas quando não dá, paciência. Existe a falsa idéia de que só dá para entrar nesse negócio com muito dinheiro no bolso. Engano. O salário de Mariângela Abreu, de 42 anos, é de R$ 2 mil, e ela se desdobra para guardar pelo menos R$ 200 por mês para investir em ações. "Quando era casada, não sobrava nada", conta a assistente de administração. "Depois que me separei, organizei minhas finanças, pois percebi que tinha de pensar no futuro." PREVIDÊNCIA O principal foco de quem aposta no mercado de ações é o futuro. É preciso acompanhar os índices, investir e deixar o dinheiro render por, no mínimo, 5 anos - o melhor prazo é entre 10 e 15 anos, de acordo com especialistas. Mariângela pensa lá na frente, já que não quer depender apenas do INSS quando se aposentar. Também tem poupança e previdência privada. O segredo? Controla os gastos. As ações sobem, descem, às vezes despencam, mas sobem novamente. Cautela, portanto, é fundamental. "Se não acontecer nada gravíssimo no País, quero chegar aos 35 anos com 1 milhão", avisa a administradora de empresas Thaís Rosa Ferreira, que entrou de cabeça no mercado de ações aos 23. "O importante é ser ponderada, não ficar ansiosa com as variações e dispor de uma boa corretora." Thaís acompanhou vários ciclos de queda brusca dos últimos meses, mas sabe que sustos fazem parte do negócio. Incentivada pela mãe, sempre teve o cuidado de reservar uma quantia para fazer seu pé-de-meia. Só que começou a querer algo que lhe oferecesse maior rentabilidade do que suas aplicações em renda fixa, entre os quais, poupança. Hoje, aplica também suas economias em dois fundos de investimento, um deles é o Meninas Iradas - criado pelas jornalistas Mara e Andréa, autoras do livro citado acima. "Achei a proposta delas bem bacana", conta Thaís. "Elas selecionaram ações de empresas que tenham responsabilidade social e não aceitam fabricantes de armas nem de cigarro." Corretoras de valores e a própria Bovespa oferecem cursos e palestras sobre o tema. Dessa forma, a advogada Flora Feigenblatt, de 48 anos, desvendou esse mundo e passou a ser acionista de várias empresas. Sozinha, ela envia ordens de compra e venda para sua corretora pela internet - atividade que leva o nome de home broker. Antenada, não desgruda dos índices e, entre uma pausa e outra, consulta o site para ver como andam suas ações. Na falta de computador, checa tudo por celular. "Acompanhar o pregão é um vício", confessa. "Agora entendo a atração do meu filho por videogame, mas sei os riscos que corro !"