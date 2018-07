Cientistas simulam voo tripulado a Marte

Seis voluntários serão confinados a partir de hoje e durante mais de três meses em uma cápsula que simulará as condições de um voo tripulado a Marte. Os seis (quatro russos, um francês e um alemão) viverão enclausurados durante 105 dias, tempo necessário para que os cientistas do Instituto Russo para os Problemas Biomédicos (IBMP, em inglês) avaliem o impacto de um voo de longa duração no espaço sobre estresse, hormônios, sono e estado psicológico dos passageiros.