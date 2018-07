Cientistas pedem ''''backup'''' da Terra na Lua para o caso de catástrofe planetária

Como proteção contra bombas nucleares, pragas, desastres naturais, colisões com asteróides ou outros eventos apocalípticos, cientistas estão fazendo lobby por uma biblioteca de realizações científicas e culturais humanas construída e mantida na Lua. Jim Burke, especialista aposentado da Nasa, a agência espacial americana, que trabalha na Universidade Espacial Internacional, em Estrasburgo, França, advertiu que um asteróide ou um cometa poderiam aniquilar a civilização global e que é preciso providenciar um seguro contra a perda total das realizações humanas. Burke sugere um projeto para criar um "arquivo biológico e histórico lunar", que incluiria amostras e um registro das realizações científicas e culturais humanas. A idéia, que Burke chama de "Arca de Noé da era espacial", é compartilhada pela Aliança para o Resgate da Civilização (ARC), que também quer incluir "backups" da herança biológica e da diversidade da Terra numa instalação lunar permanentemente habitada. "No caso de uma catástrofe global, as instalações da ARC estarão preparadas para devolver à Terra a tecnologia, a arte, a história, os cultivos, os animais e, se necessário, até mesmo os seres humanos", disse Robert Shapiro, co-fundador da aliança e bioquímico da Universidade de Nova York. A Nasa já tem planos de criar um posto avançado permanente na Lua até 2024. O órgão também possui programas que estudam como reagir aos perigos representados por asteróides e cometas usando, por exemplo, veículos espaciais com ogivas nucleares.