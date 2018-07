Cientistas no Brasil elogiam nova técnica

Cientistas brasileiros que pesquisam a produção de células iPS elogiaram a nova técnica. Segundo Virgínia Castro, do Hemocentro de Ribeirão Preto, a capacidade de retirar os genes após a reprogramação da célula dá uma margem maior de segurança, reduzindo o risco de formação de tumores. "Para testes in vitro isso não é tão importante, mas para um eventual uso terapêutico é fundamental", avalia Martin Bonamino, do Instituto Nacional do Câncer. "É uma inovação engenhosa, mas que precisa de mais trabalho. É uma técnica bem complicada", disse Eugênia Strauss, da Universidade de São Paulo.