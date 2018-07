Cientistas combatem bactérias com vírus

A resistência das bactérias a antibióticos poderia ser combatida com vírus, afirmam pesquisadores da Universidade de Boston e do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, em artigo da revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Segundo os cientistas, o uso de vírus bacteriófagos evitaria que as bactérias desenvolvessem resistência a antibióticos e destruiria as que já são resistentes. O grupo desenvolveu um vírus que bloqueia os sistemas de defesa das bactérias, o que aumenta a efetividade dos antibióticos. O bacteriófago ataca um mecanismo das bactérias que repara o DNA. Esse mecanismo é ativado quando a bactéria é exposta a antibióticos que causam danos a seu material genético. Utilizado com antibióticos tradicionais, o vírus neutraliza as bactérias. A ideia dos cientistas é criar um banco desses vírus - cada um desenhado para combater determinadas bactérias.