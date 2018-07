O financiamento do transporte escolar de crianças que moram em áreas rurais poderá ser suspenso em 945 municípios brasileiros. As cidades, integrantes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, não enviaram oficialmente ao Ministério da Educação prestações de contas sobre o uso de recursos recebidos por meio do programa em 2007. O prazo terminava em 15 de abril.