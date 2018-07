Aos 29 anos, ela já tem dois CDs lançados. Em 2003, assinou com uma gravadora da Bélgica e foi para Londres. Canta em inglês e português. Tira som, literalmente, de xícaras de café e colheres. Em seu último trabalho, faz dueto com o cantor e compositor Devendra Banhart e repete parceria com o produtor Apollo 9. Canta, interpreta, toca instrumentos e cacarecos e ainda produz. Está em turnê pela Europa. Tem escutado o som de Cidadão Instigado, Tim Fite e Final Fantasy, entre outros. Visite o site da Cibelle. Feminino - Ícone feminino na música? Cibelle - Bjork. Ela é uma artista plástica que usa o som como uma massinha de modelar. Joga toda a sua emoção na hora em que canta. Pesquisa o mundo e ela própria. Visualmente falando, é uma escultura ambulante e sonora, que sempre me surpreende. Feminino - Ícone fashion? Cibelle - Não sei. Feminino - Qual o estilo do seu trabalho? Cibelle - Colagem e escultura de sons e letras, coladas com amor e sentimentos verdadeiros, tanto pela criança de 8 anos quanto pela mulher metida a antropóloga que habitam em mim. Feminino - Qual o seu estilo de vestir? Cibelle - Divertido. Feminino - O que busca na música e na moda? Cibelle - Liberdade e liberdade. Feminino - O melhor é cantar vestindo... Cibelle - Depende. Botas para usar os pedais de voz e guitarra sem problemas. Saia lápis acinturada até o joelho, cinto ou suspensório, camiseta e uma flor, às vezes. Ah, claro, muitas pulseiras. Precisa ser o que eu chamo de ?roupa de trabalhador no palco?. Quando é uma coisa mais tranqüila e doce, gosto de vestidos longos, bem estampados, ou de uma cor só, forte. Feminino - Como compõe suas canções? Cibelle - Escrevendo um monte de poemas durante as minhas tardes em cafés. Às vezes as melodias vêm na hora, outras vezes (a maior parte) eu prefiro me juntar a um amigo e gravar ao mesmo tempo em que improvisamos, e isso vira a composição. Depois eu picoto tudo, meio Dadaísta , e colo até essa improvisação ter cara de canção. Feminino - Como compõe o seu visual? Cibelle - Vou me vestindo... Feminino - Existe diferença entre a roupa que usa no palco, e a do dia-a-dia? Cibelle - Não. A única diferença é que, no palco, às vezes,eu coloco mais flores na cabeça do que eu usaria durante o dia.