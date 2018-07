Cia. das Letras publicará obra de Jorge Amado

A Companhia das Letras venceu ontem a concorrência entre 8 editoras para publicar a obra completa do escritor baiano Jorge Amado (1912-2001). São 35 livros escritos entre 1931 (O País do Carnaval) e 1997 (O Milagre dos Pássaros). Segundo o editor Luís Schwarcz, o projeto envolve parcerias com outras instituições para, entre outras iniciativas, realizar campanhas educacionais e gravar um disco. As novas edições estarão à venda em 2008.