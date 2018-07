Chuvas serão mais intensas no mundo

As chuvas provavelmente se intensificarão em todo o planeta como resultado da mudança climática, prevêem cientistas americanos e britânicos em um estudo publicado na revista científica Science. Segundo pesquisadores, as chuvas já estão mais intensas e ocorrem com maior freqüência do que previam modelos climáticos. A explicação está no fato de que a atmosfera mais quente contém maiores níveis de unidade, que aumentam a intensidade das chuvas.