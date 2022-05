Chuva impossibilita show de Jorge e Mateus, mas dupla faz voz e violão

Jorge e Mateus durante apresentação do Curitiba Country Festival. Foto: Twitter/@VSertanejo

A dupla sertaneja Jorge e Mateus estava preparada para se apresentar no Curitiba Country Festival, na capital paranaese, porém uma forte chuva acabou impossibilitando o show.

Com os equipamentos elétricos molhados, os cantores não puderam cantar. "Devido a forte chuva, paralisamos os shows no palco principal por 30 minutos", escreveu a organização do evento no Stories do Instagram.

Na sequência, o festival anunciou que os artistas voltariam ao palco. "Em respeito ao público, seguiremos essa noite mágica com Jorge e Mateus em formato inédito voz e violão". E eles realizaram a apresentação de forma acústica.

a chuva atrapalhou o show do Jorge e Mateus, aí os caras meteram um acústico no palco com voz e violão pic.twitter.com/3lPzPn3F4b — Verso Sertanejo (@VSertanejo) May 30, 2022

No entanto, as chuvas voltaram e fizeram com que outras atrações fossem canceladas e o festival encerrou antes do previsto.