Autoridades sanitárias detectaram excesso de melamina em ovos provenientes de Shanxi e Hubei, na China. A substância, usada na fabricação de plásticos e resinas, pode ter sido colocada na comida das galinhas para elevar o nível de proteína no alimento. Ainda não há registros de pessoas afetadas por ingestão de ovos contaminados. Em setembro, leite com melamina matou 4 bebês no país.