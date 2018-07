China faz proposta contra aquecimento

O governo chinês defendeu ontem que nações ricas destinem 1% do seu Produto Interno Bruto (PIB) para ajudar países pobres a combater o aquecimento global. Em diversas ocasiões, autoridades chinesas afirmaram que os países mais ricos deveriam assumir sua responsabilidade histórica pela emissão de gases poluentes. No entanto, as declarações de ontem, feitas por Gao Guangsheng, chefe do departamento de mudanças climáticas do governo chinês, foram as primeiras a apresentar uma proposta específica, que inclui ainda transmissão de tecnologia entre nações.